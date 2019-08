*Median* age of each U.S. racial/ethnic group in 2018:



White: 44

Asian: 37

Black: 34

Hispanic: 30



*Most common* age in 2018:



White: 58

Asian: 29

Black: 27

Hispanic: 11