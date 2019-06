WE ARE THE HOUTHIS:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The U.S. Senate to vote on legislation seeking to block President Donald Trump's plan to complete $8 billion in arms sales to Saudi Arabia and the United Arab Emirates <a href="https://t.co/Ov1RXBebZM">https://t.co/Ov1RXBebZM</a> via <a href="https://twitter.com/ReutersZengerle?ref_src=twsrc%5Etfw">@ReutersZengerle</a> <a href="https://t.co/WJBrQfaO5K">pic.twitter.com/WJBrQfaO5K</a></p>— Reuters Top News (@Reuters) <a href="https://twitter.com/Reuters/status/1141634778443243520?ref_src=twsrc%5Etfw">June 20, 2019</a></blockquote>





<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING UK arms sales to Saudi Arabia dealt landmark defeat in Court of Appeal<a href="https://t.co/y1c3cBlZa1">https://t.co/y1c3cBlZa1</a> <a href="https://t.co/ZIzzJbcpiZ">pic.twitter.com/ZIzzJbcpiZ</a></p>— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) <a href="https://twitter.com/MirrorBreaking_/status/1141635288353189888?ref_src=twsrc%5Etfw">June 20, 2019</a></blockquote>



