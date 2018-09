VIRGINIA CD07 POLL: US House election

All potential voters:

@SpanbergerVA07 (D) 47@DaveBratVA7th (R) 42



Likely voters:

Standard model - Spanberger 47 / Brat 47

Dem-surge model - Spanberger 48 / Brat 45

