<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Charlottesville?src=hash">#Charlottesville</a> was far from the first time that <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump">@realDonaldTrump</a> has failed to call out 'white terror'. We crunched the numbers in June. <a href="https://t.co/2VNcMCYFf2">pic.twitter.com/2VNcMCYFf2</a></p>— Al Jazeera English (@AJEnglish) <a href="https://twitter.com/AJEnglish/status/896687820361695233">August 13, 2017</a></blockquote>

Posted by Orrin Judd at August 13, 2017 7:02 PM

